Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский президент Джо Байден обязательно поможет белорусской оппозиции одержать победу над действующей властью, заявила экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская. Такое заявление она сделала в интервью изданию The National Interest сразу по приезде в Соединенные Штаты.

В ближайшие дни Тихановскую ожидают сразу две встречи на высоком уровне. С кем именно она будет вести переговоры, пока не сообщается.

Авторы NI подчеркивают, что как сама Тихановская, так и верные ей представители оппозиции надеются, что Байден «демократизирует» Беларусь. По ее словам, Минску сейчас необходимо получить свой «План Маршалла» и уйти подальше от Москвы.

Тихановская мечтала встретиться с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, однако переговоры с ним вряд ли состоятся, сообщают в NI. В графике встреч, который Госдеп выложил в свободный доступ, переговоры с лидером белорусской оппозиции у Блинкена не запланированы.

Вам может понравиться

Китай грозит Японии ядерными ударами за вмешательство в его конфликт с Тайванем

В Сети появилась видеозапись, на которой Китай угрожает нанести ядерный удар по Японии, если она продолжит вмешиваться во внутренние дела КНР. На этом ролике закадровый голос поясняет, что если до

Бывший депутат Рады рассказал, как в российских больницах относятся к украинцам

Украинский политик и бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко прокомментировал отношение к украинцам в московской больнице. Как отмечается, Журавко был госпитализирован в Московскую городскую больницу имени С. С. Юдина. Здесь
  • Анна
  • 18.07.2021
  • читать 1 минуту

Китайские эксперты оценили отпор России на очередную провокацию США над Беринговым проливом

Натовские самолеты все чаще появляются у границ российского воздушного пространства. РФ иногда игнорирует такие эпизоды, но в подавляющем большинстве случаев она отправляет на перехват свои истребители. Именно это произошло несколько
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июля – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 19 июля – облачно с прояснениями, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 19 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир: погода, 19 июля – ясно, до 35 °C |