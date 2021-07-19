Американский президент Джо Байден обязательно поможет белорусской оппозиции одержать победу над действующей властью, заявила экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская. Такое заявление она сделала в интервью изданию The National Interest сразу по приезде в Соединенные Штаты.

В ближайшие дни Тихановскую ожидают сразу две встречи на высоком уровне. С кем именно она будет вести переговоры, пока не сообщается.

Авторы NI подчеркивают, что как сама Тихановская, так и верные ей представители оппозиции надеются, что Байден «демократизирует» Беларусь. По ее словам, Минску сейчас необходимо получить свой «План Маршалла» и уйти подальше от Москвы.

Тихановская мечтала встретиться с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, однако переговоры с ним вряд ли состоятся, сообщают в NI. В графике встреч, который Госдеп выложил в свободный доступ, переговоры с лидером белорусской оппозиции у Блинкена не запланированы.