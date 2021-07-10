Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая после выборов выехала в Литву, поделилась своими впечатлениями от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она отметила, что познакомилась с ним на одном из политических мероприятий.

По словам Тихановской, Зеленский и Украина делают все возможное, чтобы оказать помощь жителям Беларуси, вынужденным покидать свою страну, в которой правит режим Александра Лукашенко. Лидер оппозиции заявила, что Киев прошел через подобную ситуацию, поэтому теперь с удовольствием делится своим опытом.

Напомним, что ранее Тихановская прокомментировала заявления Романа Протасевича – оппозиционного блогера, которого сняли с самолета Ryanair и сейчас держат под домашним арестом в Минске. Она пояснила, что основатель Телеграм-канала NEXTA – это трофей режима, который вынужден говорить то, что выгодно Лукашенко.