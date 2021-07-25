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Россия предпринять меры для прекращения авианалетов Израиля на Сирию, пишет издание The Times of Israel. По словам авторов публикации, на переговорах между США и РФ было установлено, что Вашингтон не особо приветствует израильскую активность, поэтому с его участившимися атаками скоро будет покончено.

РФ намеревается решить проблему с помощью поставок более мощных и эффективных систем противовоздушной обороны. Они дадут Дамаску возможность предотвращать попадания ракет по важным инфраструктурным объектам и вынудят Израиль прекратить налеты.

Авторы также отмечают, что и сейчас ПВО Сирии нельзя назвать слишком уж слабой. Например, 19 июля, когда Тель-Авив проводил очередную атаку, семь из восьми ракет было перехвачено и уничтожено. Цели достигла только одна. Если же РФ развернет свои новые комплексы, израильские атаки и вовсе станут бесполезными.

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