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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной. И пояснил, что речь идет о доле новейшего оружия, которая достигла уже 71 процента. Это заявление привлекло внимание британских СМИ.

«Россия похвасталась, что теперь у нее есть самая современная и смертоносная армия в мире, и это произошло на фоне стремительно нарастающей напряженности в отношениях с ее старыми врагами из альянса НАТО», – немного исказили слова Шойгу английские журналисты.

Между тем, глава военного ведомства говорил о новом вооружении РФ, которое действительно может оказаться смертоносным. Особенно гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые совсем скоро поступят на вооружение, «Авангарды», «Кинжалы» и многое другое.

Шойгу отметил, что еще несколько лет назад Запад не упускал момента подшутить над Россией и заявить, что она на параде выставила «консервные банки». Сегодня это высказывание забылось само собой.

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