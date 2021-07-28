читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай активно строит новые шахты для баллистических ракет, сообщает издание The New York Times. Авторы публикации ссылаются на специалистов Federation of American Scientists, внимательно проанализировавших снимки, сделанные коммерческими спутниками.

По фотографиям эксперты насчитали более двухсот шахт. 110 из них подготавливается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а еще 119 – в провинции Ганьсу. Специалисты отмечают, что Пекин наращивает стратегическую мощь, но с другой стороны местоположение шахт уже хорошо известно, что делает КНР уязвимой перед потенциальным противником.

Журналисты американского таблоида пишут, что Китай вознамерился стать третьей крупной ядерной державой и догнать по количеству МБР Соединенные Штаты и Россию. Они также привели слова главы пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса, выразившего глубокую обеспокоенность подобными действиями Китая.

Вам может понравиться

Учителя Ленобласти получат до 200 тысяч рублей за педагогические достижения

В Ленобласти учителя, которые стали победителями или лауреатами конкурса достижений в педагогической деятельности, получат денежные выплаты. Как сообщается, в этом году участие в конкурсе приняли 37 учителей из 15 районов
  • Анна
  • 28.07.2021
  • читать 1 минуту

В NI рассказали о российском “автомате-амфибии”, способном стрелять под водой и на суше

Автор американского издания Питер Сучиу выразил свой восторг новейшим российским автоматом АДС. Он отметил, что штурмовая винтовка способна одинаково хорошо стрелять как под водой, так и на суше, что делает

Российская система РЭБ “Красуха-4” нежно “посадила” израильский вертолет AH-64 Apache

На западном берегу реки Иордан внезапно совершил аварийную посадку израильский вертолет AH-64 Apache. Проблема возникла из-за отказавшей авионики, что позволило экспертам предположить, что винтокрылая машина попала под воздействие мощной станции
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 25 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – переменная облачность, до 26 °C | Королев: погода, 28 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Армавир: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C |