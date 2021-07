Китай активно строит новые шахты для баллистических ракет, сообщает издание The New York Times. Авторы публикации ссылаются на специалистов Federation of American Scientists, внимательно проанализировавших снимки, сделанные коммерческими спутниками.

По фотографиям эксперты насчитали более двухсот шахт. 110 из них подготавливается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а еще 119 – в провинции Ганьсу. Специалисты отмечают, что Пекин наращивает стратегическую мощь, но с другой стороны местоположение шахт уже хорошо известно, что делает КНР уязвимой перед потенциальным противником.

Журналисты американского таблоида пишут, что Китай вознамерился стать третьей крупной ядерной державой и догнать по количеству МБР Соединенные Штаты и Россию. Они также привели слова главы пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса, выразившего глубокую обеспокоенность подобными действиями Китая.