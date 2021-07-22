НАТО медленно, но уверенно сжимает кольцо Анаконды вокруг российских границ, однако у РФ уже появился инструмент, способный предотвратить дальнейшее продвижение Североатлантического альянса. И даже отодвинуть его от своих рубежей, пишет американское издание The Drive.

Журналисты поясняют, что речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-500 «Прометей», который должен оттеснить те районы, в которых сейчас практически бесконтрольно летают натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и воздушные танкеры.

По мнению экспертов The Drive, С-500 имеет большой потенциал. Эта система способна обнаруживать летательные аппараты противника на расстоянии до 600 километров, а также уничтожать их широким ассортиментом средств поражения. К преимуществам авторы публикации отнесли также мобильность комплексов, благодаря которой Россия может использовать их на территории других стран, а также продавать системы своим союзникам. Скорее всего, Турция совсем скоро задумается над их приобретением.