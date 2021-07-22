Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО медленно, но уверенно сжимает кольцо Анаконды вокруг российских границ, однако у РФ уже появился инструмент, способный предотвратить дальнейшее продвижение Североатлантического альянса. И даже отодвинуть его от своих рубежей, пишет американское издание The Drive.

Журналисты поясняют, что речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-500 «Прометей», который должен оттеснить те районы, в которых сейчас практически бесконтрольно летают натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и воздушные танкеры.

По мнению экспертов The Drive, С-500 имеет большой потенциал. Эта система способна обнаруживать летательные аппараты противника на расстоянии до 600 километров, а также уничтожать их широким ассортиментом средств поражения. К преимуществам авторы публикации отнесли также мобильность комплексов, благодаря которой Россия может использовать их на территории других стран, а также продавать системы своим союзникам. Скорее всего, Турция совсем скоро задумается над их приобретением.

Вам может понравиться

Британский Defender оказался единственным действующим эсминцем класса Type 45

В Королевском флоте Великобритании числится целых пять эсминцев Type 45, однако «прославившийся» в территориальных водах России Defender является единственным действующим из них, пишет британское издание Defense News. Авторы публикации рассказывают

Эксперт Погребинский “разочаровал” Украину: Комплексы С-500 и ракеты “Циркон” предназначены совсем не для нее

Киев совершенно напрасно паникует из-за появления у России зенитно-ракетных комплексов С-500 и гиперзвуковых ракет «Циркон». Эти виды вооружений предназначены для сдерживания НАТО. Если же понадобится по каким-либо причинам пробить украинскую

Британия готовит учения на случай размещения в Калининграде российских крылатых ракет

Россия еще даже в планах не собирается размещать крылатые ракеты в Калининграде, а Великобританию уже пугает «угроза для всей Европы». Мало того, британские войска проводят учения, в ходе которых истребители
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 июля – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 22 июля – ясно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 июля – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 июля – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 22 июля – переменная облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 22 июля – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 22 июля – переменная облачность, до 32 °C |