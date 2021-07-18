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Служба безопасности Украины вызвала главу российского военного ведомства Сергея Шойгу повесткой, чтобы вручить ему «письменное подозрение». Министр обороны РФ, согласно этому документу, обязан явиться в Мариуполь, в местное отделение СБУ, в ближайший вторник.

Киев намеревается обвинить российского министра в «создании военизированных формирований, не предусмотренных законодательство Украины». Кроме того, в Мариуполе будут ждать и бизнесмена Константина Малофеева.

На повестку Украины ответила телеведущая Ольга Скабеева.

«Приедет на танке!», – иронично написала она.

Силовые структуры Украины с 2014 года пытаются то арестовать, то вызвать на допрос российских политиков. Так, в 2016-м Сергея Шойгу намеревался вызвать в Киев и арестовать бывший генпрокурор Юрий Луценко. Также повестки рассылались глав ЛДПР Владимиру Жириновскому и другим парламентариям.

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