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Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), продолжают триумфально захватывать власть в Афганистане. Под их контролем уже находятся границы с Индией и Китаем, а также приграничные районы на рубежах Таджикистана. Сейчас талибы уверенно движутся к Кабулу.

Напомним, что радикалы активизировались практически сразу после начала вывода американских войск из Афганистана. Подобных успехов от них не видели уже два десятка лет – за короткий срок боевики захватили большую часть регионов страны.

При этом под контролем правительственных сил остаются лишь крупные города, однако их официальные власти вряд ли смогут долго удерживать. Так как талибы перекрывают и финансовые потоки, и пути, по которым осуществляется снабжение.

Сейчас группировки талибов быстро продвигаются к столице Афганистана. Они уже уничтожили одну из крупных электростанций, которая снабжает Кабул энергией, чтобы обесточить город и получить преимущество перед его защитниками.

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