На американском портале Strategic Culture отметили, что РФ потребовалось лишь несколько дней, чтобы восхитить весь мир своими новейшими военными технологиями. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Авторы материала, отмечают, что путем проведения мероприятия МАКС-2021 Россия смогла продемонстрировать свои успехи в сфере разработки нового вооружения. Особое внимание они уделили современному однодвигательному истребителю Су-75, который смог сломать стереотип о том, что российские предприятия все еще зависят от советских технологий.

Стоимость новинки не должна превысить 30 000 000 долларов, что сделает ее отличным приобретением для не очень богатых государств, желающих заполучить мощное, но недорогое вооружение. Эксперты также напомнили о недавних испытаниях ЗРК С-500, перехвате израильских ракет «Буком-М2Э» и параде в честь Дня ВМФ.