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Парад в честь 325-летия образования российского флота поразил своим размахом и россиян и иностранных наблюдателей. В нем приняли участие три атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», ДЭПЛ, относящиеся к разным проектам, а также почти 50 надводных кораблей, среди которых особый интерес вызвали новейшие разработки, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он сообщил, что День ВМФ, который уже превратился в настоящий народный праздник, продемонстрировал, насколько далеко Россия продвинулась в создании надводных и подводных боевых кораблей. На параде представлены фрегаты океанской и дальней морской зон, корветы, МРК. Также РФ продемонстрировала новейшие подлодки 4-го поколения, о которых Соединенные Штаты пока только мечтают.

По словам Дандыкина, США давно «пищат от зависти» из-за ряда новых российских кораблей. Они неоднократно признавали, что в развитии флота РФ уже несколько лет находится впереди планеты всей, так как создает уникальные образцы, аналогов которым нет ни в одной стране мира.

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