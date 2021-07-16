Как и ожидалось, на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не обошлось без бедной и несчастной Украины, которая страдает от «российской агрессии». Американский лидер заявил, что оба государства договорились поддерживать суверенитет этой страны и ее территориальную целостность.

Также США и ФРГ, по словам Байдена, остаются едиными в защите других своих союзников на восточном фланге НАТО. Которые в мифах современных США подвергаются все той же «российской агрессии».

Напомним, что одной из целей Ангелы Меркель, которая прилетела на встречу в Белый дом, было налаживание отношений с Соединенными Штатами перед уходом из политики. Она неоднократно заявляла, что из-за действий Дональда Трампа Берлин и Вашингтон перестали понимать друг друга.

В ходе встречи главы государств также высказали практически единую позицию по газопроводу «Северный поток-2», что стало ударом по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Напомним, что он заявлял, что приложит все усилия для остановки строительства. Однако сейчас уже ясно, что СП-2 все же будет введен в эксплуатацию.