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До 2010 года Соединенные Штаты предпочитали тихо воевать на Ближнем Востоке и не рисковали демонстрировать своего стремления к соперничеству с равными по силе государствами. Однако 28 июня 2010-го в Индо-Тихоокеанском регионе всплыли сразу три американские подводные лодки класса «Огайо» с крылатыми ракетами «Томагавк», что стало для Китая особым сигналом.

Данный класс субмарин в США используется для стратегического сдерживания, однако три подлодки, появившиеся на Филиппинах, в Южной Корее и на совместной американо-британской базе на Диего-Гарсия, не входили в ядерный флот. Из-за ограничений, предусмотренных договором СНВ, их пришлось переделать под неядерные боеприпасы. Именно поэтому вместо ракет Trident субмарины USS Michigan, USS Florida и USS Ohio вооружили «Томагавками».

Стратегическая конкуренция

Издание The National Interest, публикация которого в переводе представлена порталом Discover24, погружается еще глубже в историю. По мнению авторов статьи, виновником всего того, что мы наблюдаем сейчас в отношениях между Китаем и США является Джордж Буш.

Все дело в том, что его предшественник Билл Клинтон называл отношения между двумя странами стратегическим партнерством. Сменив Клинтона на посту главы государства, Буш превратил их в «стратегическую конкуренцию», что и привело к негативным последствиям. Однако как уже упоминалось, до 2010 года никаких намеков на войну или на то, что «Китай является ключевым врагом США», и в помине не было.

Подводные ракетоносцы, появившиеся в Индо-Тихоокеанском регионе, должны были продемонстрировать Китаю недовольство Соединенных Штатов его постоянно растущим военным потенциалом. И хотя официальный Вашингтон опровергал любые упоминания о «сигналах КНР», все вокруг все прекрасно понимали. Подлодки «Огайо» стали предвестниками не просто стратегической конкуренции, а военного соперничества, которое к нынешним временам не только не прекратилось, а еще и усилилось и вполне может вылиться в Третью мировую войну.

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