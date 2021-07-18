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Заявление президента США Джо Байдена о том, что «соцсети убивают людей» публикациями антивакцинаторов, не имеют под собой никаких оснований, заявили представители компании Facebook. Они отметили также, что совсем не социальные сети виноваты в том, что американскому лидеру не удалось выполнить свой собственный план по иммунизации 70 процентов населения к 4 июля.

Компания также представила статистику, из которой следует – та часть пользователей Facebook, которая живет в США, стала вакцинироваться активнее. С начала года количество посетителей сайта, сделавших прививки, увеличилось с 70 до примерно 85 процентов. Также соцсеть сделала все возможное, чтобы повысить спрос на вакцинацию в Канаде и Великобритании.

Напомним, что по словам Байдена, соцсети распространяют фейки о вакцинах, из-за чего люди боятся делать прививки. Между тем, сейчас коронавирус заражает только тех граждан, которые еще не прошли иммунизацию. Из этого следует, что «социальные сети убивают людей».

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