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Александр Панчин, биоинформатик РАН, предположил, что первый случай инфицирования коронавирусом мог произойти еще в середине ноября 2019 года.

Рынок китайского города Ухань, вероятнее всего, оказался лишь центром быстрого распространения COVID-19, а не местом его возникновения. Специалист считает, что какой-то охотник, ловивший летучих мышей с целью их дальнейшей продажи, или любитель исследовать пещеры, посетил рыночную площадь, где заразил большое количество людей.

Согласно его словам, в настоящее время неизвестно, в каком именно месте случилось первое заражение. Это могло случиться в любой части света, откуда до Уханя можно долететь за сутки. Панчин добавил, что в ближайшие годы исследователям наверняка удастся обнаружить естественный источник коронавирусной инфекции.

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