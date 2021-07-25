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Новейшие российские истребители «перетасуют» мировой рынок вооружений и нанесут мощный удар по США, активно продвигающим свои F-35, считают эксперты китайского издания Sohu. Они поясняют, что внимательно изучили Су-75 Checkmate и обнаружили целый ряд преимуществ перед американскими боевыми самолетами.

Так, новый российский истребитель способен набирать большую высоту, он обладает гораздо лучшей маневренностью, обеспечиваемой двигателем с регулируемым вектором тяги. Также он способен нести 5 ракет, тогда как возможности разных версий F-35 ограничиваются двумя или максимум четырьмя боеприпасами.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», назвали еще одно неоспоримое достоинство Су-75. Это способность развивать скорость до 1,8 Маха, благодаря которой самолет получает преимущество в бою. Также он может при необходимости быстро покинуть зону боевых действий, не подвергая себя риску быть уничтоженным.

К преимуществам, благодаря которым Россия поставит США «Шах и мат», эксперты отнесли и гораздо более низкую стоимость истребителя Су-75.

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