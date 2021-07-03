читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Североатлантического альянса представляют собой не более, чем приманку, которую Соединенные Штаты используют для провокаций против России. Вашингтон манипулирует Британией, Нидерландами и другими своими союзниками, чтобы достать РФ, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации рассказывают, что в последние дни произошло уже три провокации, причем две из них – в откровенно антироссийских учениях «Морской бриз-2021». Эти маневры проводятся на «заднем дворе России» и являются самыми масштабными за всю историю.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что Вашингтон отлично понимает интересы РФ в Черном море. Однако он не намерен отступать и делает все, чтобы спровоцировать Москву. При этом используя не своих военнослужащих, а другие государства, входящие в НАТО.

Вам может понравиться

Общение с подругами способствует снижению уровня стресса у женщин

Учёные установили, что общение женщин с подругами помогает снизить гормон стресса. В исследовании участвовали 32 женщины. 16 из них имели возраст от 62 до 79 лет, другим 16-ти было от
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

Читатели «Гуаньча» восторженно прокомментировали слова Путина о попытках США сохранить гегемонию в мире

Соединенные Штаты всеми силами стремятся сохранить гегемонию, не замечая, что эпоха однополярного мира уже ушла в прошлое, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Это его высказывание привело

Жителей Центральной России предупредили о сильнейшей за 10 лет засухе в июле

Евгений Тишковец, синоптик из «Фобоса», заявил, что в Москве и центральной части РФ в июле может случиться масштабная засуха, происходящая только раз в девять-десять лет. Согласно его словам, середина лета,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |