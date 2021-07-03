Страны Североатлантического альянса представляют собой не более, чем приманку, которую Соединенные Штаты используют для провокаций против России. Вашингтон манипулирует Британией, Нидерландами и другими своими союзниками, чтобы достать РФ, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации рассказывают, что в последние дни произошло уже три провокации, причем две из них – в откровенно антироссийских учениях «Морской бриз-2021». Эти маневры проводятся на «заднем дворе России» и являются самыми масштабными за всю историю.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что Вашингтон отлично понимает интересы РФ в Черном море. Однако он не намерен отступать и делает все, чтобы спровоцировать Москву. При этом используя не своих военнослужащих, а другие государства, входящие в НАТО.