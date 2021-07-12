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Британская авианосная группа, возглавляемая кораблем Queen Elizabeth, после некоторого перерыва в Средиземном море продолжает свой поход. В ее планах – заход в Южно-Китайское море с целью продемонстрировать силу Пекину. Однако Китай уже заявил о планах встретить британскую АУГ точно так же, как это сделала Россия, пишет издание Sohu.

Авторы напоминают инцидент с эсминцем Defender в Черном море и заявляют, что если до Великобритании плохо дошли его результаты, то Китай сделает все возможное, чтобы «доучить» провокаторов. Он уже готов к «радушному приему» британских кораблей. Если хотя бы один из них подойдет близко к территориальным водам КНР, ему навстречу отправят эсминцы Type 055, которые представляют угрозу для любых западных судов.

По словам экспертов, эти корабли способны противодействовать самым серьезным провокациям. Если же Британия попытается угрожать Китаю авианосцем Queen Elizabeth, он пустит в дело ракетоносцы Xian H-6 и истребители J-16, которые базируются на нескольких аэродромах на островах Южно-Китайского моря. Это позволит поставить Британию на место и довести до нее простую мысль – статус «владычицы морей» утерян навсегда и восстановить его провокациями уже не получится.

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