Россия давно практикует размещение крылатых ракет «Калибр-К» на сухогрузах в специально приспособленных для этой цели морских контейнерах, рассказывает вьетнамский портал Soha. Эксперты заявляют, что Иран вполне мог украсть эту идею у РФ.

Авторы отмечают, что российская методика дает возможность обеспечивать маскировку крылатых ракет, а также в случае необходимости применять их для отражения атак потенциального противника. Иран задействовал ее для своих боеприпасов Fateh-110.

Первыми схожесть систем заметили специалисты британского сайта Jane’s. Они заявляют, что Иран скопировал технологию, но есть одно важное отличие – вместо крылатых ракет он помещает в контейнеры МБР малой дальности.

«Как только Иран объявил об оснащении контейнерной версией Fateh-110, журнал Jane’s заявил, что нетрудно распознать сверхъестественное сходство между этой специальной иранской версией и российской системой «Калибр-К», – заявляют китайские эксперты.

Официальных данных ни о копировании Ираном российской идеи, ни о самой технологии, используемой РФ, нет. Это вполне понятно, так как РФ вряд ли будет распространяться о транспортировке крылатых ракет на сухогрузах.