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Инсайдеры опубликовали технические характеристики гаджетов Xiaomi Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro в соцсети Weibo. Их официальная презентация состоится уже совсем скоро.

Отмечается, что «младшая» модель будет оснащена 8-ядерным чипсетом Snapdragon 780G, поддерживающим 5G-сети, и графическим ускорителем Adreno 642. Ее задняя камера будет состоять из нескольких модулей, при этом разрешение основного из них составит, как минимум, 64 мегапикселя. Экран девайса поддерживает частоту изображения 90 Герц.

Что касается «старшей» версии, то на ней установят мощный процессор Snapdragon 870 и ГПУ Adreno 650. На задней панели может появиться датчик, размер которого составит один дюйм. Гибридный зум основной камеры позволит приближать изображение до 100 раз, а оптический – до 5 раз. Продажи данных гаджетов, вероятнее всего, начнутся в сентябре текущего года.

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