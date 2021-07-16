6 июля в ходе онлайн-конференции в Азиатском аналитическом институте США высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Кэмпбелл заявил, что Америка не собирается признавать независимость Тайваня. Несмотря на то, что отлично понимает его проблемы.

Тогда представители многих мировых СМИ и китайские власти вдруг подумали, что Соединенные Штаты наконец-то решили вернуться к рациональной политике относительно Тайваня. Но не тут-то было. Буквально через 10 дней после заявления Кэмпбелла на острове приземлился американский транспортный самолет, пишет издание Sina, публикацию которого на русский язык перевел портал Discover24.

Журналисты заявляют, что появление транспортника в очередной раз доказало двуличие и коварство Соединенных Штатов. Когда действующий президент Джо Байден пришел к власти, его администрация четко заявила, что будет придерживаться политики «одного Китая». Но слово свое не сдержала. Сейчас она поощряет сепаратистов Тайваня, чтобы превратить их в инструмент сдерживания КНР.

Все дело в том, что подобными действиями США делают только хуже. Их вмешательство в очередной раз обострило ситуацию в Тайваньском проливе и поставило остров под удар. Кроме того, оно сыграло негативную роль и для дальнейших отношений между США и Китаем.

Авторы отмечают тщетность попыток Соединенных Штатов разделить Китай и Тайвань. Они пишут, что как раз в день прилета транспортника на остров, в КНР были подведены итоги первого полугодия 2021 года. За этот период подъем экономики составил 12,7 процента. Это говорит о том, что Китай продолжает усиливаться. И реализация его стремления создать самую мощную и непобедимую армию мира совсем не за горами.

Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов и ожидал, что они ответят ему тем же. Однако США преследует исключительно свои низкие интересы и мечтает избавиться от опасных конкурентов вроде КНР и России. Но Пекин не позволит американцам лезть в его дела. Даже если США надумают пойти на Китай войной, их встретит новая Великая стена, построенная не из камня, а из плоти и крови 1,4 миллиарда жителей Поднебесной империи.