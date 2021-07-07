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Американские войска по-английски покинули свою военную базу Баграм в Афганистане. Они ушли, не попрощавшись, и даже забыли уведомить об этом командование правительственных сил, пишет китайское издание Sina. Перевод публикации на русский язык представляет портал Discover24.

Представители командования войск Афганистана заявили, что американцы сначала пришли в страну, в которую их никто не звал, а теперь ушли, даже не сообщив никому об этом. Вывод войск из Баграма, по словам высокопоставленных чиновников из Кабула, больше был похож на трусливое бегство.

На это заявление ответил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Он высказался в том духе, что боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) могли чинить препятствия американским военным. Поэтому они приняли решение уйти по-английски и не разглашали дату вывода из Баграма.

Авиабаза Баграм на протяжении последних двух десятилетий была ключевым центром боевых операций Соединенных Штатов в Афганистане. Представители правительственных сил заявляют, что сейчас в местных тюрьмах находится около 5 000 талибов.

Принявший на себя командование базой Асадулла Кохистани заявил, что сразу после ухода американцев на объект проникли «неизвестные хищники», которые утащили все, что смогли. Он также отметил, что военнослужащие США вывезли с базы в Баграме тяжелую технику и вооружение, уничтожили боеприпасы к нему. На объекте остались бронетранспортеры и гражданские авто, однако к ним нет даже ключей. Кроме того, военные оставили продовольственные пайки, запасы питьевой воды и энергетические напитки.

В день вывода американских военнослужащих с базы в Баграме американское командование заявило, что 90 процентов личного состава уже находится на родине. К августу текущего года к ним присоединятся остальные военные. Семь баз США переданы под контроль правительства Афганистана. Кроме того, из страны вывезли технику, вооружение и оборудование эквивалентное загрузке около 1000 транспортных самолетов C-17 «Геркулес».

Всего на территории Афганистана находилось 2,5 тысячи солдат ВС США, а также около 16 000 представителей частных военных компаний. Известно также о 1000 бойцов специальных подразделений, однако их не включают в официальные статистические данные.

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