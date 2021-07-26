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Сибирский федеральный университет разработал нетоксичные сорбенты, которые позволят обнаруживать содержащийся в воде мышьяк. По словам ученых, новые вещества дают возможность обойтись без токсичных растворителей и кислот. Также технология не предполагает нагрева воды до высокой температуры.

Сорбенты будут применяться для обнаружения третьей и пятой форм мышьяка в регионах, в которых функционируют предприятия по изготовлению цветных металлов и горнорудные производства. Они дадут возможность контролировать содержание в воде ядовитого соединения, которое при длительном употреблении провоцирует развитие иммунных заболеваний и онкологии.

Все, что потребуется для обнаружения мышьяка – два картриджа, заполненных сорбентами. Они обходятся недорого и в отличие от других веществ, применяемых сейчас, не причиняют вреда здоровью человека.

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