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 «Прорвёмся, ты же знаешь, что я везучий».

Поклонников ждёт продолжение киноистории о Максиме Шугалее. Третья часть фильма расскажет о пути российского социолога на родину после освобождения из плена.

Из неофициальных источников стало известно о съёмках завершающей части серии фильмов о социологе Максиме Шугалее, который в мае 2019 года был взят террористами в плен. Учёного вместе с переводчиком 18 месяцев незаконно удерживали в тюрьме «Митига» города Триполи, так как боялись, что социолог обнародует результаты опроса местных жителей и данные о процветающем в Ливии терроризме. В тюрьме Максим Шугалей подвергался пыткам и избиениям, ему угрожали расстрелом за отказ выполнять просьбы террористов.

«По поводу этих ваших знаний, которые я искал. Я их не искал. Вы сами заставили меня всё узнать».

Фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» основаны на реальных событиях. Их сняли в короткие сроки, чтобы помочь привлечь внимание общественности к судьбе пленников и как можно скорее их вызволить. Тогда же активисты выходили на улицы с лозунгами: «Социология – это не преступление».

«Причем здесь власть? Я родину люблю!»

Ещё в 2020 году, когда ученый вернулся на родину после заточения, многие поклонники дилогии заговорили о ее открытом финале и возможном продолжении. Фильм «Шугалей-3: Возвращение», как ожидают, будет посвящён пути социолога в Россию и его последующей жизни, но дата его выхода еще не известна.

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