В своей лекции «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете глава внешнеполитического ведомства РФ обрушил лавину критики на либералов, слишком уж вяло отреагировавших на инцидент с британским эсминцем Defender.

Он пояснил, что Запад делает все возможное, чтобы оказать негативное влияние на патриотизм российских граждан и у него начинает получаться. Так, либеральные силы после провокации «Дефендера» неоднократно заявляли, что нужно было просто пропустить натовский корабль, не трогать его и не нарываться на еще большее ухудшение отношений и новые санкции.

«То есть проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной», – расшифровал позицию либералов Лавров.

Он также привел пример с российскими учениями в марте-апреле. По словам либералов, президент РФ сразу же убрал войска от границ Украины, как только ему позвонил американский лидер Джо Байден. Если бы ни этот звонок, то Москва обязательно напала бы на Украину.

Глава МИД поразился, что такие вещи пишут на первый взгляд довольно умные люди. Он пояснил, что РФ проводила проверку готовности войск, причем делала это в собственных границах. Учения НАТО, которые проходят в тысячах миль от многих стран блока и несут в себе реальную угрозу для РФ, либеральные силы почему-то не смущают.

В завершение Лавров подметил, что люди, которые предлагают своей стране сдаться Западу и позволить ему управлять Россией, не могут называться патриотами. Следовательно, они не сумеют достичь каких-либо успехов в дипломатии, политике и других сферах, так или иначе связанных с развитием государства.