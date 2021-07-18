Политические элиты Украины за 30 лет так и не сумели обрести самостоятельность. Они все время ищут более сильных союзников. Сейчас, не дождавшись существенной помощи от Запада, они пытаются развернуться в сторону Китая, однако эти потуги выглядят смешно, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что для Китая, который всегда ориентируется на соотношение «цена – качество», а также на прибыль, Украина просто не интересна как партнер. Киеву нечего предложить Пекину, поэтому полноценного партнерства у него не получится.

Ранее «гениальную» мысль о возможном сотрудничестве Украины с Китаем озвучил представитель делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он заявил, что от Запада поддержки добиться нереально, так как он требует исполнять Минские соглашения, подписанные Киевом. Поэтому необходимо менять приоритеты во внешней политике и ориентировать их на Китай. А западных партнеров можно просто игнорировать.