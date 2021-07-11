Крупнейшее финансовое учреждение России – Сбербанк, – открывает новое подразделение SberGame, которое станет издательством для создания и распространения контента. Также банк намерен открыть собственный интернет-магазин, в котором можно будет приобрести и скачать видеоигры для консолей.

Глава SberGame Алена Чумаченко назвала три основных вида деятельности, которыми будет заниматься данное подразделение. Во-первых, на него возлагается задача по созданию новых игр с учетом предпочтений пользователей сервиса. Во-вторых, SberGame разработает голосовых помощников, которые подскажут геймерам, как лучше сориентироваться в новых видеоиграх от Сбера. Кроме того, подразделение создаст уже упомянутый магазин, который будет интегрирован в другие сервисы финансового учреждения.

По словам Чумаченко, SberGame хочет сломать общемировую тенденцию, согласно которой разработчики игр думают не столько об их качестве и интересе для пользователя, сколько о прибыли. «СберИгры» намерены разрабатывать контент под предпочтения геймеров. Пока подразделение будет ориентироваться только на РФ, но в будущем не исключен и выход на мировой уровень.