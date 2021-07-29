Тюркская армия, создание которой обсуждают Азербайджан и Турция, вполне может выступить против России, считает военный эксперт, востоковед и политолог Евгений Сатановский. Он также предполагает, что Анкара намеревается контролировать не только Баку.

После войны в Карабахе азербайджанская армия попала под жесткий контроль со стороны Турции. То же самое можно сказать и обо всей стране, хотя президент Ильхам Алиев еще не до конца понимает, что именно происходит. Теперь Анкара намерена двигаться дальше – ее давно интересуют и страны Средней Азии и даже тюркские области РФ.

Сатановский напоминает, что в прошлые века России уже приходилось воевать с Турцией, поэтому нельзя исключать повторения истории. Президент этой страны Тайип Эрдоган дружит с РФ лишь тогда, когда ему это выгодно. Но он вряд ли забыл, что именно Россия не дала ему захватить часть Сирии, а также стала на пути Турции в Ливии. Кроме того, Москва не очень хорошо относится к сотрудничеству Анкары с Киевом, что также не нравится Эрдогану.

По словам эксперта, пока РФ строит газопроводы и снабжает Турцию то газом, то комплексами С-400, она выстраивает собственную империю, которая вполне может пойти войной и на Россию.