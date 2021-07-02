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Представители южнокорейского гиганта Samsung сообщили, что модель Galaxy S21 Ultra 5G была признана лучшим мобильным гаджетом текущего года в рамках мероприятия MWC 2021.

Указанный смартфон получил премию GLOMO Awards. Жюри отметили, что речь идет о наиболее инновационном девайсе на базе Android за всю историю существования «Самсунга». Они положительно отозвались о его AMOLED-дисплее, высококачественных камерах, значительном наборе опций и огромной производительности.

Отмечается, что «урезанный» вариант флагмана – Galaxy S20 FE – смог угодить в короткий список соответствующей категории. Стефани Чой, глава маркетингового подразделения компании, отметила, что получение премии в столь конкурентной группе, является для них большой частью. Она добавила, что Samsung продолжит выпускать инновационные устройства, способные удовлетворить нынешние и будущие потребности пользователей.

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