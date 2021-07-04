Первые испытания подводной лодки «Белгород» все-таки стартовали. Субмарина была впервые спущена на воду в 2019 году, однако тогда что-то пошло не так. И поэтому первый выход в море затянулся на два года. Впрочем, ожидание того стоило, уверены авторы китайского издания Sohu. Их публикацию представляет в эксклюзивном переводе на русский язык портал Discover 24.

Самая длинная подлодка в мире

Изначально конструкторы субмарины не собирались присваивать ей этот титул. Однако уже после начала разработки они получили четкую задачу – превратить стандартный по своей сути атомоход в носителя подводных беспилотников «Посейдон». Именно из-за этого длина лодки увеличилась на 20 метров – со 154 до 184 м. А сама она стала рекордсменом мира.

Долгий путь к первым испытаниям

Россия замыслила строительство подводной лодки «Белгород» еще в 1992 году. Но тогда, сразу после развала Советского Союза, решение столь сложных задач находилось под большим вопросом.

Отсутствие денег и периодические кризисы останавливали строительство в 1994 и 2009 годах. В 2012-м возобновить его потребовал президент РФ Владимир Путин и процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки.

«Посейдон»: творец радиоактивного цунами

Характеристики подлодки «Белгород» долгое время оставались засекреченными. Позже они и вовсе перестали интересовать экспертов. Так как конструкторы создали подводные беспилотники «Посейдон», которые перетянули внимание с носителя на себя.

Эти торпеды, оснащенные атомной силовой установкой, несут ядерные боеголовки и могут пройти под водой не менее 10 тысяч километров. При этом они практически полностью гарантируют сохранность своего смертоносного груза. Бесшумный беспилотник погружается на глубину до 1000 метров, где обнаружить его просто невозможно, и движется к своей цели.

Взрыв мощных ядерных боеголовок рядом с кораблем или мегаполисом на побережье мгновенно провоцирует радиоактивное цунами. Которое сметает все на своем пути и может с легкостью разрушать целые города. Кроме того, оно заражает окрестности радиацией на долгие века.

За эту способность «Посейдоны» были названы «торпедой судного дня». Даже если противнику удастся каким-то чудом уничтожить РФ, подводные беспилотные аппараты доберутся до своей цели и принесут с собой возмездие.

Помимо этого, «Посейдон» оснащен оборудованием для ведения наблюдение и разведки. Благодаря чему его можно использовать не только для превращения городов на побережье в пустыню.

Запад в панике

Выход на испытания подлодки «Белгород», способной нести целых шесть «торпед судного дня», взбудоражил весь западный мир. Одна из причин животного страха, охватившего США и их партнеров по НАТО, кроется в том, что «Посейдоны» обеспечивают РФ реальные преимущества в сфере ядерного сдерживания. И оставляют за ней право на последний смертоносный удар.