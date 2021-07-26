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Вакцинация от коронавируса способна не только защитить тех, кто еще не успел подхватить инфекцию, но еще и «отрубить ковидный хвост» у переболевших, уверен врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Он пояснил, что после выздоровления от Covid-19 многие пациенты сталкиваются с такими последствиями, как депрессия, хроническая слабость и усталость, головная боль, снижение когнитивных функций. Подобные состояния медики называют постковидным синдромом. Однако вакцина помогает избежать появления данных симптомов.

В настоящий момент это подтверждается только наблюдательными исследованиями, которые проводились в единичных случаях. Однако медики планируют провести рандомизированное клиническое исследование, по результатам которого рекомендации по использованию вакцин могут измениться.

Так, препараты будут рекомендоваться пациентам не только для профилактики коронавирусной инфекции, но еще и для реабилитации после выздоровления от Covid.

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