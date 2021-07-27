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Анатолий Кнышев, летчик-испытатель из РФ, решил описать возможный сценарий столкновения между истребителями F-35 и Су-75, разработанных в США и России соответственно.

Согласно его высказываниям, модифицированная версия F-35 стала менее маневренной, так как американцы сконцентрировали свое внимание на повышении динамичности ее боевой системы. Российский истребитель, напротив, является сверхманевренным, поэтому в любой момент может осуществить боевой разворот.

Специалист отметил, что обе боевые машины используют «стелс»-технологии, но американский самолет позднее обнаружит противника, так как на Су-75 установлен крайне мощный радар, дальность обнаружения которого выше, чем у F-35. В результате российский летчик получит значительное преимущество в сражении. Кроме того, он сможет воспользоваться системой искусственного интеллекта.

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