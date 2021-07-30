Петр Толстой, российский парламентарий, считает Владимира Зеленского, лидера Украины, обычным шоуменом, которому нет никакого дела до проблем украинцев.

На своей страничке в «Телеграме» народный избранник решил прокомментировать недавний законопроект, который был принят Верховной радой и подписан президентом Украины. Этот закон предполагает формирование в стране подразделений национального сопротивления. По мнению Толстого, киевские власти продолжают накачивать общество военной риторикой, не обращая внимания на другие проблемы.

Российский депутат отметил, что Зеленский не пытается восстановить экономику страны, урегулировать конфликт на Донбассе или повысить благосостояние граждан. Он лишь играет отведенную ему роль, за которую из своих кошельков платят обычные украинцы, считает Толстой.