Военнослужащие Соединенных Штатов в очередной раз вознамерились провести свою колонну на территорию Сирии, контролируемую РФ. Однако путь им преградил российский бронетранспортер, заблокировавший движение грузовиков.

Колонна пыталась проехать на подконтрольную Москве территорию страны без предварительного согласования. Это является грубым нарушением ранее заключенных соглашений, поэтому навстречу ей выехал БТР-82А. Американские военные практически сразу повернули обратно, так как в противном случае им пришлось бы начинать боевые действия.

Напомним, что это не первый подобный случай. США действуют в Сирии довольно нагло, поэтому пытаются «проскочить» без согласования маршрута с Россией. Однако военная полиция РФ всегда начеку. В особо сложных случаях она использует в дополнение к бронетранспортерам вертолеты, обеспечивающие поддержку с воздуха. Что позволяет быстро поставить американских военнослужащих на место.