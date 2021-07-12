Антон Шапарин, эксперт в области авто, во время беседы с ведущими радио Sputnik рассказал российским водителям, зачем в летние месяцы нужно включать печку в транспортном средстве.

Согласно его словам, в случае выхода из строя охлаждающей системы или наличия неисправностей в термостате, из-за чего не включается вентилятор, гонящий воздух на мотор, нужно активировать печку на минимальную мощность. Это позволит охладить перегретый силовой агрегат.

Специалист отметил, что у новых автомобилей проблем с охлаждением двигателя, как правило, не возникает. Однако он напомнил, что средний возраст машин в РФ составляет четырнадцать лет, поэтому данный метод охлаждения многим может пригодиться. Шапарин также порекомендовал чаще поглядывать на датчик температуры мотора.