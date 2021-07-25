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Польский министр обороны Мариуш Блащак похвастал, что теперь на Брестском и Смоленском направлениях страну будут защищать от «российской агрессии» американские танки «Абрамс». Он даже несколько увлекся, заявив, что эти боевые машины будут развернуты чуть ли не на территории России. Но после многочисленных насмешек со стороны пользователей удалил свое сообщение вообще.

Российские эксперты Юрий Кнутов и Василий Дандыкин присоединились к дружному хохоту поляков. Они отметили, что Варшава допустила серьезную ошибку, сделав выбор именно в пользу «Абрамсов».

Так, Кнутов обратил внимание на «хлипкость» американских танков. Он отметил, что даже древний, но все еще надежный РПГ-7 сумеет пробить все защиты этих машин и их броню. Не говоря уже о других противотанковых системах, имеющихся в распоряжении России. Эксперт также заявил, что польским военным нужно было проконсультироваться по поводу качества «Абрамсов» в Ираке, где их уничтожали все, кому не лень.

Дандыкин написал, что сообщение Блащака в социальной сети слишком уж быстро удалили. Возможно, вспомнили эпизод с польским танком-призраком, который долго хвалили, но так ни разу и не показали широкой публике. Также эксперт предположил, что поляки хорошо понимают невозможность «Абрамсов» справиться с российским оружием, поэтому решили не привлекать к себе внимание подобными постами.

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