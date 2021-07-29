Сирийские вооруженные силы осуществили переброску 152-миллиметровых САУ «Акация» в провинцию Даръа, в которой ранее были замечены силы боевиков.

Самоходки были перевезены в указанный регион на тяжелых грузовиках с прицепами, чтобы сэкономить их ресурс. На опубликованных фотоснимках можно увидеть, что экипажи расположились прямо на бронетехнике. К примеру, командиры заняли башенки, где расположены пулеметы, с помощью которых можно уничтожать как воздушные, так и наземные силы противника.

В СМИ отмечают, что в Сирии правительственные войска нередко применяют «Акации» в качестве штурмовых орудий, нанося удары по террористам с помощью прямой наводки, то есть для них не создаются специальные закрытые позиции. На данный момент времени САР располагает несколькими десятками подобных самоходок.