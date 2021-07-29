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Авианосная группа Великобритании, которая сейчас совершает дальний поход, во время своего пребывания в Средиземном море вполне могла быть разгромлена российскими кораблями Черноморского флота. Возглавляемые крейсером Москва, они проводили свои маневры в непосредственной близости от авианосца «Королева Елизавета».

Военный эксперт Константин Сивков считает, что российская КУГ в случае агрессии со стороны британских кораблей, вполне могла бы справиться с ними. Если бы не хватило своих сил, с авиабазы Хмеймим на территории Сирии подоспела бы помощь.

Эксперт также отметил, что хотя на кораблях РФ и Великобритании располагалось равное количество ракет – по 48, российская группа все же одержала бы победу. Потому что противокорабельные боеприпасы у нее более новые, они оснащены лазерными головками наведения и устремляются к цели на сверхзвуковых скоростях.

По мнению Сивкова, Британия, которая вышла в поход для восстановления своего статуса великой морской державы, рассчитывала исключительно на встречи со слабыми противниками. Однако и Россия, и Китай продемонстрировали, что она слишком высокого мнения о себе.

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