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В текущем году армия РФ получит первую партию танков Т-80БВМ, оборудованных газотурбинными установками и производящихся специалистами «Омсктрансмаша».

Представители предприятия отметили, что бронетехнику уже отправили заказчику в лице Минобороны РФ. Однако они не указали, сколько именно боевых машин получат российские танкисты. Указывается также, что все танки прошли тщательную проверку, в рамках которой были осмотрены все их системы и механизмы. Они также были протестированы как в летние, так и зимние месяцы.

В рамках испытаний Т-80БВМ смог преодолеть глубокий водоем и осуществить марш-бросок на 5 000 километров. На заводе отмечают, что данные танки отлично зарекомендовали себя при эксплуатации в холодные времена года. В СМИ напоминают, что они представляют собой модифицированный вариант Т-80БВ, обладающий улучшенной защитой и большей огневой мощью.

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