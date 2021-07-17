Россияне Александр Филоян и Тимур Салимгариев, которые в июне получили огнестрельные ранения на отдыхе в Пицунде, получают угрозы от злоумышленников. Неизвестные заявляют, что в Абхазии подобные проблемы решают воры в законе, а не правоохранительные органы, поэтому за обращение в полицию пострадавшим «нужно было головы прострелить».

Напомним, что инцидент произошел 14 июня. Салимгариев и Филоян утверждают, что в пансионате «Самшитовая роща» к ним подошел мужчина и начал приставать к девушкам, с которыми россияне отдыхали. Они попытались его успокоить, но тот начал стрелять.

43-летний Дмитрий Пилия, который оказался тем самым стрелком, заявляет, что оборонялся. Он якобы просил россиян сделать тише музыку, но они начали его бить, что и заставило мужчину достать пристолет.

Как бы там ни было, а Филоян и Салимгариев получили тяжелые ранения. Они обратились в правоохранительные органы, а также рассказали об этой истории в социальных сетях. Теперь злоумышленники связываются с ними и требуют удалить всю информацию, обвиняя россиян, что они сами спровоцировали Пилию и вынудили его стрелять для самообороны.