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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о возможной стоимости путёвок в Египет.

Согласно её заявлению, после того, как будут введены чартерные рейсы в данную страну, стоимость путёвки с трёхзвёздочной гостиницей может упасть вдвое. Cейчас путёвка на двоих человек на две недели в Египет стоит около 100 тысяч рублей. С учётом чартерных рейсов. такая путёвка может стоить уже около 50 тысяч рублей.

Осипова отметила, что в путешествии в Египет заинтересовано немало туристов, и ажиотаж, как она предполагает, продлится ещё несколько недель. Однако она также указывает на то, что окончательные цены станут известны только после решения оперштаба по борьбе с COVID-19 касаемо типа авиасообщений и городов, откуда будут доступны рейсы.

Ранее мы сообщали о снижении стоимости туров в Турцию. Как сообщается, путёвка на неделю на двоих обойдётся в 22 тысячи рублей.

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