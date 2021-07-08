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Россия заявляет, что сумела раскрыть секреты создания американских ракет «Томагавк». Но правда в том, что технологии производства этого вооружения ей абсолютно не нужны, уверен эксперт издания The National Interest Майкл Пек. Его рассуждения на эту тему в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24.

Что говорят в России

Для начала журналист приводит высказывания российского эксперта Владимира Михеева. Заместитель гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» заявил, что знание каналов, по которым осуществляется связь с боеприпасом, навигационных тонкостей, параметров управления поможет российским конструкторам разработать оружие, способное противостоять «Томагавкам».

Другие специалисты также не стремятся к скромности в своих заявлениях. Они называют найденные на территории Сирии ракеты «свалившимися с небес учебниками». Пек доказывает, что они серьезно ошибаются.

Чему можно научиться на примере ракеты холодной войны

Эксперт отмечает, что последняя версия «Томагавка» — это ракета Block IV. Она обладает множеством преимуществ перед теми модификациями, которые использовались в 80–90 годах прошлого столетия. Это и навигационные функции, и возможность уже в полете выбрать приоритетную цель из 15 возможных вариантов, и отправка операторам картинки перед ударом по цели. Фактически, Block IV представляет собой беспилотник-камикадзе, которым можно управлять до момента выбора и уничтожения мишени.

Военные секреты – самые мимолетные из всех

Но даже самые современные «Томагавки» — это всего лишь модификации ракет холодной войны, которые уступают современным высокоточным сверхзвуковым или гиперзвуковым боеприпасам. По мнению эксперта, если России нужно учиться создавать новое оружие на «Томагавках», то у нее явно имеются серьезные проблемы с собственными конструкторскими решениями.

То же самое можно сказать и о способах защиты от «Томагавков», о которых постоянно твердит Россия. Она вполне может разработать оборудование для постановки помех, однако Соединенные Штаты постоянно обновляют и системы связи, и радиолокационные компоненты, поэтому российская защита будет устаревать сразу после создания.

В завершении статьи Майкл Пек цитирует персонажа эпопеи «Звездный путь» Спока, который заявил ромуланцам, что «военные секреты – наиболее мимолетные из всех». Это высказывание, по мнению эксперта, лучше всего подходит к ситуации с «Томагавками», попавшими в руки российских специалистов.

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