Россия понимает стремление Израиля обеспечить свою безопасность атаками на иранские силы в Сирии, однако в последнее время Тель-Авив распоясался и ведет себя абсолютно безответственно, пишет британское издание Rai Al Youm. Автор отмечает, что все чаще израильские ракеты прилетают в районы, где дислоцируются российские военные. Которые из-за несвоевременного предупреждения просто не успевают выйти с баз.

РФ неоднократно предупреждала Тель-Авив о недопустимости подобных действий, однако он игнорирует все заявления. Поэтому Москва начала действовать по-другому. Она развернула свои комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С» для защиты своих военнослужащих и прекращения авианалетов Израиля. И это принесло требуемые результаты.

Так, 19 июля израильские истребители из воздушного пространства Сирии в подконтрольной США зоне Эт-Танф в очередной раз атаковали иранские объекты неподалеку от города Алеппо. Однако из восьми ракет до цели долетела только одна. Остальные перехватили российские комплексы ПВО.

Автор считает, что теперь Израиль может проводить более массированные атаки, что в конечном итоге приведет к вооруженному столкновению. Чтобы не допустить этого, РФ намеревается перекрыть небо над Сирией для все чаще появляющихся F-16, разрушающих хрупкую стабильность в стране.