После провокационных полетов у Крыма Соединенные Штаты организовали разведку на западных границах Беларуси и России. На этот раз возмутителем спокойствия стал самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который во время шестичасовой миссии постоянно находился в воздушном пространстве Польши.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, самолет-разведчик поднялся в небо из румынского аэропорта в Констанце, долетел до Польши и все шесть часов курсировал вдоль белорусской и российской границ. Какие цели выполнял борт не сообщается.

Известно, что Bombardier Challenger 650 оснащен системой целеуказания и разведки, способной выполнять практически все современные функции по наблюдению за потенциальным противником. Он создан на основе появившегося в США в 2015 году бизнес-джета и используется НАТО для разведывательных целей. Все его параметры строго засекречены.