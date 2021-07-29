Стрельба со стороны Азербайджана стала полнейшей неожиданностью для армянских военнослужащих, рассказал раненый солдат ВС Армении. Он также отметил, что вражеская сторона воспользовалась плохой видимостью из-за тумана и темноты, чтобы открыть гранатометный огонь.

Его слова подтвердил и еще один военнослужащий, получивший ранения. Он заявил, что сперва даже не понял, что произошло, настолько внезапными стали выстрелы из гранатомета с азербайджанской стороны. Оба раненых рвутся быстрее прийти в чувства, восстановиться и вернуться на границу.

Напомним, что Азербайджан дестабилизирует ситуацию на границе с Арменией и предпринимает все возможные меры, чтобы продвигаться вглубь страны. Армянская сторона пока успешно отражает атаки и ведет ответный огонь.

В результате последнего инцидента четверо армянских военных получили ранения. Двое из них уже скоро вернутся в строй, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.