Украинские власти давно живут в «собственной виртуальной реальности», в которой они то свой флаг над Севастополем поднимут, то жителей Крыма выселят, прокомментировал сенатор Алексей Пушков вызов в Мариуполь министра обороны РФ Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева.

Он отметил, что в этом самом параллельном мире Киев абсолютно не понимает элементарной вещи – подобные «повестки» являются чистой воды фарсом.

Напомним, что ранее Шойгу и Малофеева Служба безопасности вызвала в прокуратуру для «проведения следственных действий». Они подозреваются в «создании не предусмотренных законодательством Украины военизированных формирований», о чем СБУ намеревается выдать письменное предписание.

Пушков напомнил, что совсем недавно Киев на законодательном уровне вознамерился «выселить» из Крыма 500 тысяч жителей после «возвращения полуострова под контроль Украины».