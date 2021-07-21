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Соединенные Штаты лукавят, когда критикуют Россию за создание гиперзвукового оружия, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал подход США совершенно несерьезным и даже лицемерным.

Так Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Джона Кирби. Тот отметил, что российские «Цирконы» представляют собой «угрозу», которая дестабилизирует обстановку на всей планете.

Представитель СовФеда заявил, что Соединенные Штаты активно разрабатывают гиперзвуковое оружие и рассматривают целых 18 его вариантов. Кроме того, они создают ядерные ракеты средней дальности, которые уж точно ничуть не меньшая угроза для всего мира. Однако в то же время Кирби позволяет себе произносить гневные речи в адрес РФ.

«Что-то мы не слышали о намерении США отказаться от ядерного оружия… Слова Кирби — это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», – подытожил Пушков.

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  • Анна
  • 19.07.2021
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