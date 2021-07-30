Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президент страны Владимир Зеленский едет в США, чтобы «на повышенных тонах» поговорить с коллегой Джо Байденом о «Северном потоке-2». Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал американскому лидеру «бежать прочь от гнева Зеленского».

Пушков поднял на смех и Арахамию, и самого украинского лидера. Он шутливо предложил Байдену спрятаться до тех пор, пока гнев Зеленского не пройдет. В противном случае Соединенные Штаты рискуют потерять хорошие отношения с Украиной.

«А это страшная потеря!» – с юмором заметил Пушков.

Кроме того, он заявил, что в настоящий момент Киеву уже некуда деваться, так как все решили без него. О гневе же и «беседах на повышенных тонах» Зеленскому лучше рассказывать той части украинской публики, которая легко верит в подобные басни. Причем так, чтобы этого больше никто не слышал, иначе засмеют.