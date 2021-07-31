Локдаун больше не актуален, так как в настоящее время в стране развернуто множество госпиталей, имеются дополнительные медицинские мощности, готовые к борьбе с коронавирусной инфекцией. Самое же главное, что сейчас идет вакцинация, способная защитить граждан от заражения Covid-19, заявил главврач Коммунарки Денис Проценко.

Он пояснил, что в прошлом году, когда еще не было вакцин и никто толком не знал, чего стоит ожидать от коронавируса, локдаун был эффективным решением проблемы. Сейчас он объективно не нужен. Важно лишь продолжать вакцинацию, вовлекать в нее как можно больше россиян, разъяснять и убеждать людей делать прививки.

Проценко выразил удивление тем, что многие люди отказываются от вакцинации, хотя прекрасно знают, что заражение может повлечь за собой летальный исход. Также он отметил, что даже если человек заражается после прививки, заболевание протекает совершенно по-другому. Вакцина существенно снижает риски тяжелого течения инфекции и смертельного исхода.

Ранее Денис Проценко также разъяснил причины, по которым решил участвовать в выборах Госдумы.