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Чикагские специалисты выяснили, что выпуск электромобилей все еще вредит экологии намного сильнее, чем производство стандартных машин с двигателем внутреннего сгорания.

Согласно их словам, электромобили вредят окружающей среде не сами по себе, а изготовлением своих комплектующих. Наибольший процент загрязнения приходится на аккумуляторные батареи, так как добыча и переработка руды, применяемой для их создания, значительно засоряют Землю. В результате компенсирование нанесенного экологии ущерба может произойти лишь при очень продолжительной эксплуатации электрического авто.

В рамках исследования ученые сравнили производство и использование бензиновой Toyota Camry и электрической Tesla Model 3. Оказалось, что вред от последней при ее выпуске на 32% выше, чем от создания «Камри». Нивелировать вредные выбросы можно только после пробега в 20 000 километров.

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