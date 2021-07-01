Команда ученых Калифорнийского технологического университета выяснила, что производство чистой геотермальной энергии позволяет снизить риски сильных землетрясений. Она провела исследования, чтобы подтвердить на практике свою теорию.

На мысль о проведении исследований ученых натолкнуло землетрясение, произошедшее в Калифорнии в начале июля 2019 года. Тогда сейсмологи зафиксировали несколько тысяч подземных толчков. Однако ни одного из них не было выявлено в геотермальном поле Косо. Хотя оно находилось всего в 10 километрах от эпицентра землетрясения магнитудой 7,1.

Геотермальные поля

Регион Косо, как и другие геотермальные поля на планете, представляют собой районы с высокими подземными температурами. Они поднимаются до крупных значений из-за сдвигов тектонических плит или вулканической деятельности.

Энергия, которая вырабатывается для повышения температуры, может быть использована на благо человечества, рассказывают ученые. В статье издания Phys.org они подробно рассказали об этом. Перевод этой публикации представляет портал Discover24.

Итак, для добычи чистой энергии под землю в геотермальных полях сперва закачивается вода. Затем она нагревается под действием вулканической лавы или других физических явлений. И возвращается на поверхность. После нагревания ее можно использовать для отопления или выработки электрической энергии.

Вынужденная сейсмичность как защита от землетрясений

Исследователи рассказали, что уже на первом этапе этой процедуры они столкнулись с серьезной проблемой. Все дело в том, что после закачки воды по всей площади геотермального поля произошло несколько небольших землетрясений не более 4 баллов.

Ученые сперва увидели в этом проблему, но затем поняли, что такая «вынужденная сейсмичность» на самом деле является спасением. Также как из-за воды снижается напряжение и практически полностью исключаются более сильные и разрушительные землетрясения.

Профессор геологии Жан-Филипп Авуак, чья лаборатория использовалась для проведения исследований, рассказал о перспективах открытия. Он отметил, что в геотермальном поле по всей площади разлома Сан-Андреас можно добывать огромные объемы чистой энергии. И одновременно с этим защищать регион от сильных землетрясений.

В лабораторных условиях ученые установили, как именно происходит снятие напряжения. Они провели компьютерное моделирование того процесса, который происходит под землей в геотермальных полях.

Выяснилось, что закачиваемая под землю холодная вода провоцирует термическое сжатие. Благодаря чему и возникает эффект некоторого снятия напряжения. Таким образом можно защитить от землетрясений любые районы с повышенной подземной температурой. Однако есть и определенные риски.

Так, в ходе закачивания воды возникают небольшие землетрясения с магнитудой не более 4. Но столь малые значения наблюдаются только в регионе Косо, который был взят за основу для исследований. В других районах планеты ситуация может быть совсем другой. К примеру, уже в процессе разработки поля возникнет сильное землетрясение, которое приведет к катастрофическим последствиям.

Именно поэтому Авуак считает, что необходимо проводить дальнейшие исследования в разных геотермальных полях, чтобы привести уже имеющиеся результаты к общему знаменателю и оценить перспективы добычи чистой энергии.